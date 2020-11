Juízes eleitorais não baixam portaria e Rio Branco fica sem Lei Seca nas eleições deste domingo

O vigilante André Luiz foi executado a tiros na noite desta sexta-feira, 13, após colidir seu carro em outro veículo e se envolver em uma discussão. O crime aconteceu no cruzamento da rua Rádio Farol com a rua 16 de Julho, no bairro Boa União, região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

De acordo com a polícia, André trafegava em seu veículo modelo Celta de cor branca, na rua 16 de Julho, quando ao tentar cruzar a rua Rádio Farol, colidiu com um carro modelo Fiat Palio de cor vermelha, conduzido por uma mulher, que estava com uma passageira

Os condutores desceram dos veículos e houve uma discussão. Minutos depois, dois homens não identificados chegaram no local em uma motocicleta e um deles efetuou vários tiros na cabeça do vigilante. Após a ação, os autores do crime fugiram do local.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida os policiais colheram as características dos criminosos e fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

As mulheres foram conduzidas à Delegacia de Flagrantes (Defla) para prestar esclarecimentos. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).