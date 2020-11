“Estou muito feliz e com o coração cheio de gratidão”, diz Minoru após última carreata

O candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo PSDB, Minoru Kinpara, realizou na manhã deste sábado, 14, uma grande carreata em diversos regionais de Rio Branco. O ato iniciou no Calafate, e passou pelas regionais da Baixada, Centro e Cidade Nova.

Entusiasmado, Kinpara agradeceu o apoio de todos pelo carinho recebido nesta campanha, e destacou que encerra a campanha com o coração cheio de gratidão.

“Foi uma carreata linda. Tenho certeza que Deus vai nos dar essa vitória. Amanhã, nós vamos ver quando abrirem as urnas, o quanto a população de Rio Branco quer mudança e essa mudança passa por Minoru Kinpara e Celestino Bento. Começamos essa eleição com a cabeça limpa e eu sou muito grato a essa militância guerreira. Estou muito feliz e com o coração cheio de gratidão”, afirmou.