Duarte e Antônia Lúcia realizam a última carreata por diversos bairros da capital

Conforme dados publicados pelo Ministério da Economia, em outubro o Acre exportou US$ 2.575.610 e importou US$ 163.242, o que resultou num saldo na Balança Comercial de US$ 2.412.368.

No acumulado do ano (janeiro a outubro), o saldo já é de US$ 26.871.751, um crescimento de 7,6% em relação ao mesmo período de 2019.

A equipe técnica do Observatório do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre elabora periodicamente o Boletim do Comércio Exterior, publicação que pode ser consultada no portal do FPDA.