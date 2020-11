Confira a hora e local que os candidatos a prefeito de Cruzeiro do Sul votarão neste domingo

Foram 45 dias de campanha, pesquisas contestadas, acusações, investigações da Polícia Federal envolvendo candidaturas, casos de Covid-19 aumentando e regressão do Vale do Juruá de bandeira de classificação do coronavírus. E neste domingo, 15, os 55 mil eleitores de Cruzeiro do Sul poderão decidir, por meio do voto, o prefeito que assumirá a gestão do município.

Os candidatos, que não podem mais fazer campanha no domingo, vão votar em diferentes locais e horários conforme levantamento do ac24horas.

Fagner Sales (MDB) vai votar no Ceflora, às 9 horas da manhã, acompanhado do vice, Luis Cunha, dos pais, o ex-deputado Fagner Sales e deputada Antônia Sales, e da irmã deputada federal Jéssica Sales. Ele espera que as eleições sejam tranquilas. “Passamos a campanha percorrendo os bairros e comunidades rurais e ribeirinhas. Apresentei um plano de governo democrático, baseado no desejo coletivo de melhores dias a todos os cidadãos e espero que isso seja reconhecido nas urnas domingo “,citou Sales.

Já o Sargento Adônis do PSL vai votar às 11 horas da manhã na Escola Mustafa Almeida Tobu acompanhado da família e da militância. Ele conta que fez uma campanha “Franciscana”, pé no chão e olho no olho. “O que eu repetia sempre é que não tenho ouro nem prata mas muita vergonha na cara. Espero que domingo as pessoas votem com coerência” .

Zequinha Lima, do PP, votará às 14 horas na Escola Braz de Aguiar. Ele estará acompanhado do vice Henrique Afonso, da família e do governador Gladson Cameli.

“O voto não tem preço e sim consequências. As pessoas me conhecem e sabem que tenho ética honestidade e sou ficha limpa e vou mostrar que é possível ser um prefeito honesto”, ressalta.