Rio Branco terá mais de 90 ônibus circulando no dia da eleição

Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 12, a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) divulgou que 1.400 policiais vão atuar durante o 1º turno das Eleições 2020, em todo o Acre. As autoridades pediram a colaboração de leitores e candidatos que evitem aglomerações durante o pleito, em razão do aumento de casos da Covid-19.

O diretor operacional da Policia Militar (PMAC), Atahualpa Ribera, destacou que o policiamento normal não vai ser afetado e que os 1,4 mil policiais são um reforço para a segurança do pleito. Atahualpa informou que serão 800 policiais atuando em Rio Branco e 600 no interior. Ele destacou que as forças de segurança da esfera Federal, Estadual e o Exército Brasileiro estarão atuando todos juntos.

Conforme a PM, o trabalho será em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito e outros órgãos de segurança. “Temos informações de inteligência que vão ser compartilhadas e vamos fazer um planejamento para que todos atuem nos mesmos locais, em vários momentos diferentes”, destacou.

Em relação aos municípios de difícil acesso, o Comandante Geral da Polícia Militar, Paulo Cezar Casagrande, contou que policiais militares já saíram da capital em destino ao interior para reforçar as equipes de segurança.

Em relação à compra de votos, Atahualpa garante que haverá uma Central de Gerenciamento para verificar essas denúncias, com apoio do Tribunal Regional Eleitoral e Polícia Federal (PF). “Nós teremos um central de gerenciamento onde estarão presentes todas as forças, mas esse trabalho é específico do TRE e da Policia Federal. Iremos auxiliar quando for solicitado”, afirmou.

A PM destacou também o apoio do Exército Brasileiro que irá dispor de um efetivo de 400 homens apoiando a segurança do pleito eleitoral, e também apoiará a Justiça Eleitoral na apuração dos votos.