PP entra com recurso no TSE para garantir troca de candidatura entre mãe e filha

Os advogados do Partido Progressista (PP) entraram com recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para garantir a substituição da candidatura do partido em Mâncio Lima, que já foi negada em duas instâncias no Acre. No lugar de Wilsilene Siqueira, o PP quer emplacar a filha, Caissa Siqueira, o que já foi negado pelo juiz eleitoral da 4° Zona Eleitoral, Marlon Machado e pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral (TER) em sessão realizada nessa quinta-feira, 12.

No pedido ao TSE assinado pela advogada Luana Pereira Pessoa, o PP requer que seja deferido o pedido de substituição e registro de candidatura para que Caissa Siqueira possa concorrer ao cargo de prefeita, sob o número 11, com seu próprio nome na urna.

O nome de Wilsilene Siqueira foi indeferido pelo juiz eleitoral Marlon Machado e pelo pleno do TRE por ela ser cunhada do prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima. A substituição do nome de Wilsilene pelo da filha foi negada pelo juiz eleitoral por falta de tempo hábil, o que já foi confirmado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre. Agora o TSE decidirá a questão.