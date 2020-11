Governo prorroga adicional de insalubridade a servidores de saúde no combate à Covid-19

Foto: Júnior Aguiar/Secom

O governador Gladson Cameli assinou decreto publicado na edição desta sexta-feira, 13, do Diário Oficial do Estado (DOE) que prorroga por mais 30 dias o reajuste do adicional de insalubridade para os profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia da Covid-19.

Cerca de quase 3 mil servidores públicos devem ser beneficiados com a medida que estende a vantagem até o fim do ano.

A Lei, criada em maio deste ano, prevê um aumento de até 200% no valor do adicional de insalubridade.

A continuação do benefício chega num momento em que os profissionais se deparam com um aumento dos casos da doença, considerado já pelos especialistas em saúde, uma segunda onda de contaminação do novo coronavírus no Acre.