Acre presta contas de recursos destinados para proteção e conservação das florestas

Equipes de gestores do governo do Acre, coordenado pela Seplag, prestaram contas dos gastos e execução do Programa REM Acre Fase II, financiado pela Alemanha e Reino Unido para projetos de proteção e conservação das florestas. As reuniões foram realizadas por videoconferência, na terça-feira (10), quinta-feira (12) e encerrou nesta sexta-feira (13).

A missão tem como objetivo verificar a execução dos quatros subprogramas: territórios indígenas, produção familiar sustentável, pecuária diversificada sustentável, fortalecimento do Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (Sisa) e instrumentos de Redução de Emissões de gases de efeito estufa provenientes do Desmatamento e da Degradação florestal (REDD+).

O gerente principal de Portfólio do Banco da Alemanha KfW, Klaus Köhnlein, elogiou o nível de organização das equipes que participaram das reuniões e comemorou a iniciativa do governo do estado no desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento de Operações de Crédito, apresentado no encerramento da missão, e está em fase final de conclusão.

“O governo do Estado está de parabéns pelo nível de organização e a iniciativa em desenvolver essa ferramenta que dá maior transparência na execução financeira dos recursos. Vamos poder acompanhar [da Alemanha] o que já foi pago e o saldo a executar, em tempo real. Isso garante maior transparência”, destacou Klaus Köhnlein.

Ao longo da reunião foram identificados encaminhamentos para aprimorar e também dimensionar os impactos da pandemia no andamento do programa. Todas as considerações constarão em ata e serão pactuadas no documento “Ajuda Memória da Missão”.

A delegação internacional contou com a participação do gerente principal de Portfólio do Banco KfW, Klaus Köhnlein; do engenheiro florestal KfW, Sören Schopferer; gerente de Projetos do KfW, em Brasília, Hans-Christian Schmid; da assessora da GIZ Alemanha, Cristina Tirler; diretor de Projeto GIZ Brasil, Taiguara Alencar; da assessora GIZ Brasil, Renata Costa; do Senior Policy Advisor Beis/Reino Unido, Helen Rumford; e Erika Gouveia, do International Climate Finance Manager FCO/Reino Unido.

Na fase I do REM, foram beneficiadas 21.940 famílias com atividades voltadas para o manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal. Foram firmados dois contratos: de 16 milhões de euros (2012-2015) e o segundo no valor de 9 milhões de euros. Para Fase II, foi destinado o montante aproximado de 30 milhões de euros, com a contrapartida do Reino Unido.