Traficante é preso com 22 quilos de droga ao ter ‘boca de fumo’ fechada pela PM

O vereador Ronaldo Cosmo Ferraz, do MDB, é o recordista absoluto de mandatos na Câmara Municipal de Xapuri, com sete eleições, sendo as últimas seis consecutivas. Mais uma vez candidato à reeleição, o parlamentar poderá, caso seja novamente eleito, atingir os 32 anos de atuação no cargo.

Eleito pela primeira vez em 1988, como o vereador mais bem votado do município, Ferraz só perdeu uma das muitas eleições que disputou na sua trajetória política, no ano de 1992, quando concorreu à prefeitura, ocasião em que foi vencedor o ex-prefeito José da Silva Cunha, o Zé Menezes.

Uma curiosidade é que, além de vereador por tantos anos, Ronaldo Ferraz é também funcionário aposentado do Poder Legislativo Municipal, o que faz dele uma pessoa cuja imagem é muito relacionada à Câmara, tendo sido presidente da Mesa Diretora por oito mandatos intercalados.

Perguntado sobre a fórmula que vem fazendo dele um político tão longevo, no âmbito municipal, o vereador respondeu que o segredo é o trabalho voltado para a comunidade durante os quatro anos de mandato e não apenas no período de eleições, fazendo o que está ao seu alcance e sem fazer promessas que não pode cumprir.

“Não faço divulgação do meu trabalho pela internet e pouco uso as redes sociais. Tenho procurado durante o tempo em que sou vereador estar atento às demandas da comunidade e levar ao conhecimento do Poder Executivo as necessidades mais urgentes e buscando saber se podem ou não ser atendidas”, disse.

Ronaldo Ferraz afirma que é o vereador com mais mandatos exercidos em todo o Acre, fato que o orgulha. No Brasil, os mais longevos são Orvino Coelho de Ávila e Nirdo Artur Luz, dos municípios catarinenses de São José e Palhoça, ambos do PSD – cada um com 10 mandatos, segundo a União de Vereadores do Brasil (UVB).