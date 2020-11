Resultado das eleições no Juruá será divulgado até às 20h do próximo domingo, afirma juiz

Em menos de trinta dias que a GOL Linhas Aéreas voltou a operar alguns voos partindo da cidade de de Cruzeiro do Sul, não está cumprindo integralmente o acordo feito com o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), quanto a manter os voos das passagens vendidas antecipadamente, informar aos clientes caso o voo seja cancelado com no mínimo 10 dias de antecedência, e manter em quatro viagens semanais no mês de outubro e voos diários a partir do mês de novembro, sendo que ela também não pode desmarcar voos consecutivos.

A ressalva para o não cumprimento seria apenas se os voos não completassem 50% da lotação da aeronave, mas nos últimos dias ela vêm cancelando voos com a justificativa de mudança na malha aérea. Os voos cancelados esse mês foram nos dias, dois, quatro, sete e no próximo dia 15, este foi anunciado hoje e já descumpre o prazo de 10 dias de antecedência no aviso do cancelamento.

Francisco de Castro, que é gerente de uma empresa de turismo, informou que os clientes estão procurando pouco o serviço, e acredita que o valor alto nas tarifas além da possibilidade de cancelamentos, pode ser um dos motivos na baixa procura, onde muitos passageiros preferem ir até a cidade de Rio Branco por meio terrestre, podendo assim baratear os custos na viagem.

“É importante frisar que dia 15 [de novembro] está cancelado em Cruzeiro do Sul, mas o voo sai de Rio Branco, até porque esses voos que dependem da rota via Brasília, a maioria está lotado até o final do mês”, ele ressaltou ainda que a lotação do voo é saindo de Rio Branco e não estão confirmadas lotações saindo de Cruzeiro do Sul.

A retomada dos voos após a ação judicial aconteceu em 16 de outubro, e o serviço estava parado desde meados de maio. Outra notícia que irá afetar a vida da população é o cancelamento dos voos que fazem a rota Cruzeiro do Sul, Rio Branco, até Manaus. O passageiro que precisar fazer essa rota, terá que pernoitar em Brasília, capital federal.

Fonte: Juruá Online