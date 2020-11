Professor é encontrado amarrado e morto em apartamento

O professor José Geraldo Alves, de 45 anos, foi encontrado morto e amarrado em cima de sua cama, na noite de terça-feira, 10, em um apartamento localizado na rua 16 de Outubro, situada no bairro Quinze, região do Segundo Distrito de Rio Branco. José Geraldo era professor de história da Escola Estadual José Rodrigues Leite (Ética), natural de Itabira, no estado de Mina Gerais e morava sozinho.

De acordo com a polícia, José foi encontrado pela proprietária do residencial, que sentiu um forte cheiro vindo de dentro do quarto e resolveu abrir a porta com a chave reserva.

A Polícia Militar foi acionada e quando chegou ao local, encontrou o professor amarrado em cima de sua cama em estado de decomposição avançado.

Segundo a polícia, a última vez que o professor foi visto pelos moradores da região foi no dia 08, no domingo, por volta das 22h. A vítima entrou no seu apartamento com dois homens não identificados, após algum tempo os homens saíram.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística. Segundo a polícia, o corpo não apresentava perfurações de faca ou arma de fogo, e que a morte possivelmente pode ter sido por estrangulamento.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame cadavérico. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).