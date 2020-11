“Na hora deles irem para rua fazer campanha esqueceram tudo”, dispara Zen a Socorro e Gladson

O juiz da 6ª Zona Eleitoral do Acre, que abrange os municípios de Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil, mandou um recado objetivo aos candidatos que disputam as eleições deste ano para que deixem o eleitor votar em paz no próximo domingo, 15, quando prefeitos e vereadores serão escolhidos em todo o Brasil.

Em entrevista concedida ao jornal O Alto Acre, de Brasiléia, Gustavo Sirena afirmou que é entusiasta da política e disse que é amplamente favorável a todos os meios de divulgação das candidaturas desde que esses mecanismos estejam dentro das “balizas” que delimitam o que é legal dentro do processo eleitoral.

O magistrado argumentou que o período eleitoral é o momento dos candidatos, que são os legítimos protagonistas do processo. Segundo ele, não cabe ao juiz ou ao promotor aparecer, exceto quando as regras começam a ser quebradas. Já o dia 15 de novembro, para ele, é o dia do eleitor.

“Meu recado aos candidatos é de que o dia 15 é o dia do eleitor, que deve ter toda a tranquilidade para fazer a sua escolha. Vão votar e vão para a casa de vocês aguardar o resultado da eleição, pois todos vão ganhar com isso. O que o candidato poderia fazer, ele fez até a véspera”, afirmou.

O juiz eleitoral também não esqueceu de enviar uma mensagem aos mais de 30 mil eleitores aptos a votar nos três municípios que compõem a 6ª Zona Eleitoral, fazendo referência ao momento de extrema importância que é a eleição municipal, e advertindo para que ninguém venda o seu voto.

“Escolha de forma consciente e de forma responsável. Não venda jamais o seu voto, que é o que você tem mais importante nesse momento. O candidato que chegar para você oferecendo algum benefício, seja cesta básica ou seja dinheiro, não serve para administrar o seu município”, apregoou o magistrado.

O município de Brasiléia é a sede da 6ª Zona Eleitoral, com mais de 16 mil eleitores. Em seguida, está Epitaciolândia, com eleitorado superior a 11 mil pessoas. Assis Brasil possui um dos menores eleitorados com Acre, com menos de 6 mil cidadãos aptos ao exercício do voto.