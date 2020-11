Justiça Federal disponibiliza agendamento para realização de atendimento presencial

Mesmo após terem formalizado denúncia ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), Ministério Público e Vigilância Sanitária de Tarauacá, empresários filiados ao Sindicato das Indústrias de Frigoríficos e Matadouros do Estado do Acre (Sindicarnes) reclamam de omissão por parte da prefeitura do município, que ainda não demostrou tomar posição sobre a acusação de um abatedouro clandestino que está comercializando carne com açougues e mercados da cidade.

A denúncia foi feita há cerca de dois meses. De acordo com o Sindicarnes, o produto consumido sem passar por uma inspeção sanitária coloca em risco a saúde de toda a população. “Além desse abatedouro clandestino, existem também outros locais que atuam de forma ilegal em Tarauacá. Só para se ter uma ideia da gravidade do problema, estimamos que 70% da carne consumida na cidade é de origem clandestina”, ressalta Nene Junqueira, representante do Sindicarnes.

Segundo o empresário, a Vigilância Sanitária Municipal não tem feito nenhum tipo de fiscalização para conter o comércio clandestino e com isso o problema se arrasta há anos. “Até o momento não temos conhecimento de que algum local tenha sido autuado ou fiscalizado. Não houve nenhuma providência. Por isso, fizemos uma nova denúncia ao Ministério Público em virtude da omissão por parte da prefeitura de Tarauacá”, acrescenta.

Existem duas indústrias frigoríficas em Tarauacá que, juntas, geram mais de 100 empregos diretos e pelo menos 500 indiretos. “Esses empreendimentos, que atuam dentro da legislação e cumprem todas as normas sanitárias, acabam sofrendo um enorme prejuízo com o gado que é abatido de forma clandestina. Além disso, estado e município também deixam de arrecadar valores consideráveis em impostos”, enfatiza Junqueira.