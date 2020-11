Em programa eleitoral de Cruzeiro do Sul, Gladson alfineta adversários de Zequinha Lima

Foto: Reprodução

O juiz Marlon Machado, responsável pelas eleições em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, disse que até às 20 horas da noite do próximo domingo, 15, o resultado da pleito municipal no Vale do Juruá será divulgado.

O magistrado esclarece que, apesar de haver várias localidades de difícil acesso na região, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), não precisará esperar a urna para a conferência dos votos.

Em locais como esse, um técnico do TRE, que acompanha as urnas, enviará o relatório por meio de satélite. “É como se fosse uma chamada telefônica via satélite”, explica o juiz.

A Aldeia Cruzeirinho, dos índios Huni Kuin, na Foz do Rio Breu, é considerada o local de mais difícil acesso do Vale. Como o rio está seco, o acesso é de helicóptero a partir de Marechal Thaumaturgo. De barco, são 12 horas de viagem. Além de aviões e helicópteros, a logística das eleições no Juruá inclui 30 barcos.

5 eleições numa só

A 4ª Zona Eleitoral, que inclui os 5 municípios do Vale do Juruá, conta apenas com o juiz eleitoral Marlon Machado. Ele diz que realiza “cinco eleições em uma só e do ponto de vista de logística, é um grande desafio”, esclarece o juiz.

A Zona conta com 97 mil eleitores, sendo a maior parte em Cruzeiro do Sul, onde são 55 mil. O total é 306 mil seções eleitorais e serão utilizadas 450 urnas nas eleições de domingo incluindo as que ficam de reserva para o caso de necessidade.

Nas cinco cidades do Vale do Juruá, há 16 candidatos a prefeito e 636 candidatos a vereador. Em Cruzeiro do Sul , 14 vereadores compõem a Câmara Municipal e nas demais cidades, são 9 vereadores