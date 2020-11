DNIT conclui nesta quinta-feira 52 quilômetros da BR-317/AC

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) finaliza, nesta quinta-feira (12), a restauração de 52 quilômetros não continuados, localizados nos 12 segmentos mais críticos da BR-317/AC, no Estado do Acre. O primeiro fica no km 186 e o último no km 333,80 da rodovia federal.

Iniciada em junho de 2019 e com investimento de aproximadamente R$ 80 milhões, a obra restaurou 23 quilômetros em 2020. No ano passado, as equipes da Autarquia já haviam feito 29 quilômetros.

O empreendimento melhora as condições de trafegabilidade na região do Alto Acre, localizada na porção sudoeste do Estado. Assim, os municípios de Capixaba, de Epitaciolândia e de Brasileia são diretamente beneficiados pelos serviços. As cidades de Senador Guiomard, de Xapuri e de Assis Brasil também comemoram a ação do governo federal.

Desde a sua implantação, no fim dos anos 90, a rodovia federal nunca tinha recebido uma intervenção deste tamanho, com refazimento de duas camadas estruturais do pavimento (sub-base e base), além da aplicação de duplo revestimento, com o Tratamento Superficial Duplo (TSD) e o asfalto – Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ).

Inicialmente, o pavimento é entregue com revestimento em TSD e, após a liberação ao tráfego por um período determinado, é aplicado o CBUQ, concluindo, assim, o processo de restauração. A rodovia está hoje com aproximadamente 15 quilômetros no CBUQ e 37 no TSD, tudo com sinalização.

Importância – A BR-317/AC se inicia na divisa do Estado do Acre com o Amazonas e vai até a divisa do Brasil com o Peru, nas cidades de Assis Brasil (Brasil) e Iñapari (Peru), com 407,90 km de extensão.

Do ponto de vista estadual, a pista interliga a região do Alto e do Baixo Acre, sendo uma importante via de integração do Acre, contribuindo para o transporte de passageiros e de mercadorias. Já do ponto de vista regional e nacional, a rodovia federal é conhecida como Estrada Interoceânica, pois foi a ligação final da rota que conecta os oceanos Atlântico (Brasil) e Pacífico (Peru).

Com relação ao turismo, a BR-317/AC cumpre função importante para visitantes que pretendem conhecer a Amazônia e os Andes, além das cidades de Cuzco e de Machu Picchu, no Peru.

A obra realizada pelo DNIT traz também um incremento no agronegócio, sendo visível o aumento de área plantada. Antes, a atividade econômica predominante na região era a pecuária.

Com informações da Coordenação-Geral de Comunicação Social – DNIT.