Barco com gasolina pega fogo em Marechal Thaumaturgo; ainda não há relato de feridos

Um barco com combustível pegou fogo no porto do município de Marechal Thaumaturgo no início da tarde desta quinta-feira (12). A embarcação pertence ao empresário Cleber Pedroza. As informações preliminares são de que homens faziam o transbordo de combustível para um posto na cidade usando um motor.

Uma faísca teria saído do referido motor, causando o incêndio. Ainda não há informações sobre feridos ou vítimas fatais.

Uma testemunha afirma que o acidente não teve maior proporção porque um morador cortou a bomba que levava o combustível para um posto em terra firme.

No mês de julho de 2019, em Cruzeiro do Sul, também no Vale do Juruá, um barco para onde era feito o transbordo de 5 mil litros de gasolina pegou fogo às margens do Rio Juruá. Das 18 pessoas que estavam na embarcação, 6 morreram.