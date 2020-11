Acre vai contar com 400 agentes de segurança durante a votação

Sem resposta do governo do Acre, os aprovados no cadastro de reserva da Polícia Militar do Acre (PMAC) decidiram acampar na entrada da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na noite desta quarta-feira (10). Em fotos enviadas ao ac24horas é possível ver crianças e adultos reunidos em entrada da Aleac em posse de cartazes com frases de efeito: “dinheiro tem, só falta gestão; cadê o choque de segurança?; convocação já!; 500 famílias aguardando”.

Pelo dia, o grupo realizou um protesto pacifico em frente à Praça da Revolução e também na Aleac pedindo ao governador Gladson Cameli urgência na convocação dos aprovados ainda para este ano, porém não surtiu efeito até o momento.

Ao ac24horas, Leandro Mendonça, um dos aprovados do cadastro de reserva, decidiu entrar pela noite em protesto e informou que o grupo só sairá, após uma resposta do governo do Acre ou do próprio governador Gladson Cameli (Progressistas).

“Como ainda não tivemos respostas, estamos acampados na Aleac até que o governador nos dê um cronograma concreto e definitivo”, afirmou.

Mais cedo, Mendonça destacou que hoje a Polícia Militar do Acre (PMAC) tem um efetivo menor do que há 10 anos. Segundo ele, apenas em 2020, mais de 260 policiais militares se aposentaram e até o final do ano que vem mais 500 PMs deverão se aposentar, totalizando mais de 700 policiais.

Em outro trecho, Mendonça relembrou que Cameli e Rocha se comprometeram com a categoria nas eleições de 2018.

“O que queremos é que o governador cumpra a promessa feita ainda quando era candidato em 2018, inclusive, assinando termo de compromisso conosco. Após eleito, ele ainda reforçou esse compromisso diversas vezes, por exemplo, no aniversário do estado no ano passado. O problema hoje é que tudo ainda não saiu da teoria e daqui três meses [fevereiro/2021] o prazo do concurso irá se encerrar”, afirmou.