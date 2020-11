Zeladoria volta a pedir para não jogar lixo nos igarapés para prevenir alagações

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou o edital do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa (Enem PPL). As inscrições do teste para esse grupo de pessoas ocorrem entre 30 de novembro e 11 de dezembro. As provas serão aplicadas nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2021.

Entre os dias 16 e 27 de novembro, órgãos de administração prisional e socioeducativa que desejarem indicar unidades para aplicação do Enem PPL devem encaminhar um ofício firmando a adesão com o Inep e indicar um responsável pedagógico. O documento deve ser enviado para o e-mail aplicacao.ppl@inep.gov.br.

O Ministério da Educação diz que o Enem PPL possui o mesmo nível de dificuldade se comparado com a prova tradicional do exame. A única diferença entre os dois testes é o fato do Enem PPL ser aplicado dentro de unidades prisionais e socioeducativas.

Estima-se que o Brasil tenha mais de 750 mil detentos.