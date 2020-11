Pesquisas e votos, choque de realidade!

Nesta campanha eleitoral, que chega ao final domingo (15), surgiram pesquisas para todos os gostos. Uma que dava o candidato Minoru Kinpara bem na frente; outra em que a candidata Socorro Neri ganhava no 1º turno e, em sua maioria, Tião Bocalom abaixo do candidato Roberto Duarte. Bocalom era o 4º colocado.

O Ibope mudou tudo. Colocou Bocalom na dianteira com Minoru e Neri empatados. Porém, ainda sobra espaço na margem de erro para que os três estejam empatados. A maior rejeição é do candidato Daniel Zen, a menor de Minoru.

O certo é que alguns institutos poderão ficar desmoralizados (sempre acham uma desculpa), principalmente porque o que foi pesquisado nos municípios do interior pode muito bem não refletir a verdade das disputas.

Por outro lado, a pesquisa do Ibope apenas traduziu o que diz a população nas ruas: “Agora é a vez do velho Boca”. Aliás, essa história de velho Boca começou com o senador Sérgio Petecão. A principal locomotiva que puxa Tião Bocalom da calda para a cabeça.

O Ibope está certo? Ninguém sabe! Pesquisa é pesquisa! As urnas é que vão dizer no domingo à noite.

Debate demais, ideia de menos!

Os candidatos a prefeito de Rio Branco Minoru Kimpara (PSDB/PSL), Socorro Neri (PSB/DEM/PDT) e Jarbas Soster (AVANTE) cansaram de participar de debates que, na verdade, só trouxeram desgaste junto ao eleitorado. Principalmente nos últimos dez dias. Os debates são bons para o eleitor avaliar os candidatos, mas se tornaram repetitivos, monótonos, cansativos. Um porre!

A briga pelo 2º turno

O candidato tucano Minoru Kinpara sempre apareceu bem consolidado na frente. Agora, na reta final com o crescimento de Tião Bocalom, a disputa fica entre ele e a prefeita Socorro Neri, do PSB. Seu principal apoiador, o governador Gladson Cameli (afastado do PP) intensifica o trabalho para levá-la ao 2º turno. Se vai conseguir todos saberão domingo à noite.

Descarregar no Bocalom

Nos grupos de WhatsApp a ordem de alguns pastores é despejar o voto em Tião Bocalom. Porém, Minoru Kimpara mantêm grande influência no rebanho cristão, principalmente evangélico.

“No princípio disse Deus: Haja luz! E houve luz; e viu Deus que a luz era boa”. (O Gênese)

. Os candidatos a prefeito e vereador pelo interior ligados ao senador Sérgio Petecão (PSD) fazem a festa com a disparada de Tião Bocalom na capital.

. Desde o início, Tião Bocalom se mostrava um candidato perigosíssimo!

. Não fulanizou o debate, não agrediu, criticou estruturas administrativas, repetindo o mesmo discurso de 20 anos atrás:

. A ladainha: Produzir para empregar.

. O Bocalom tem nessa eleição o que nunca teve em outras as quais disputou: dinheiro.

. A pergunta é:

. O que fará o vice-governador Rocha se Minoru for ao 2º turno? E se não for, como fica a relação de garapa azeda com o governador Gladson Cameli.

. Os dois travam uma guerra que pode explodir dentro do governo a qualquer momento.

. Os que se dizem amigos do governador deveriam tentar debelar o fogo, estão é jogando gasolina.

. Um mau acordo será sempre melhor que uma boa briga!

. É bíblico!

. Pois é, o que não pode é a tampa da chaleira voar.

. O advogado Almir Pagliarini é um dos mais felizes com o crescimento do candidato Tião Bocalom.

. Se Bocalom e N. Lima ganharem a eleição, o Amir faz churrasco pra turma do Bolsonaro engraxar os bigodes.

. Os chegados, também!

. “O Brasil tem que deixar de ser um país de maricas, todo mundo vai morrer um dia”. (do presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia da Covid-19).

. Falta ternura ao Jair…o bicho é bruto, é do “Exesto”, come teiú, cobra, tem uma ripada segura; quem não quiser cair que se deite porque o véi é duro.

. Sérgio Moro e Luciano Huck, ô dupla!!!

. O senador Márcio Bittar (MDB) anda injuriado com o deslocamento do governo para o lado do PT, PC do B e PSB; inimigos esquerdistas das eleições de 2018.

. Já o senador Petecão, mais pragmático, diz não vê problema nenhum em trocar figurinhas com os ex-aliados da Frente Popular, PT e PCdoB.

. Bom dia!