Com Covid-19, pastor Luiz Gonzaga tem melhora em quadro clínico

Foto: Júnior Aguiar/Secom

O boletim da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registrou 187 novos casos de contaminação pelo coronavírus no estado, nesta quarta-feira, 11. Assim, o número de infectados subiu de 31.926 para 32.113 nas últimas 24 horas.

Relacionado

O Acre, até o momento, registra 87.366 notificações de contaminação pela doença, sendo que 54.726 casos foram descartados. Atualmente 527 exames de RT-PCR seguem aguardando análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) e pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 29.321 pessoas já receberam alta médica da doença. Enquanto isso, 110 pacientes seguem hospitalizados.

Mais 2 óbitos do sexo feminino foram notificados nesta quarta-feira, 11, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 705 em todo o estado. A Sesacre informa, ainda, que foi retirado da estática o óbito de A. R. B,. de 36 anos, registrado no boletim de terça-feira, dia 10. Foi identificado que a Covid-19 não foi incluída como uma das causas básicas da morte, e sim como condição pré-existente que não teve relação direta com o óbito em questão.

Os óbitos desta quarta-feira são:

M. F. E. S., de 35 anos, moradora de Marechal Thaumaturgo, deu entrada no dia 1º de novembro, na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), e faleceu no dia 9.

S. S. A., de 70 anos, moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 8 de novembro, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), vindo a óbito no mesmo dia.