Justiça determina que Sinteac retire faixa que chama Socorro de “inimiga da educação”

O resultado da pesquisa Ibope que colocou o candidato do Progressistas à Prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom, com 28% na preferência do eleitorado teve efeitos imediatos.

Padrinho da candidatura de Socorro Neri, Gladson Cameli (Progressistas) participou na noite desta terça-feira, 10, de carreata em apoio à reeleição da atual prefeita na Cidade do Povo.

O registro foi compartilhado pelo próprio governador em suas redes sociais. Cameli destacou e agradeceu a todos os moradores pela recepção calorosa.

“A carreata do 40 hoje foi na Cidade do Povo, debaixo de uma chuva abençoada. Obrigado a todos os moradores pela recepção calorosa. Vamos juntos reeleger a nossa prefeita Socorro Neri 40 e o vice Eduardo Ribeiro para continuar trabalhando por Rio Branco. Socorro Neri 40, a minha prefeita!”, escreveu nas redes.