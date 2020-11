Governo e Exército fazem desinfecção de 858 seções eleitorais em Rio Branco e Bujari

O governo do Acre conta com apoio do Exército Brasileiro para uma ampla desinfecção dos locais de votação definidos pela Justiça Eleitoral. A meta é alcançar 261 espaços públicos, onde serão instaladas 858 seções eleitorais, em Rio Branco e no Bujari.

“São locais que concentram mais de 50% do eleitorado acreano. O objetivo é garantir o ambiente mais seguro possível para eleitores e mesários”, explicou Jonathas Carvalho, diretor do TRE, em entrevista à Agência de Notícias do Acre. Após a eleição, a operação será repetida em todos locais de votação.

A ação integra um conjunto de medidas que atendem ao protocolo estabelecido pela Justiça Eleitoral e pelo Tribunal Superior Eleitoral. A desinfecção mobiliza uma equipe de 15 pessoas, entre soldados e servidores do Depasa e TRE. A estrutura conta com cinco caminhonetes, bombas de pulverização e equipamentos de proteção individual (EPIs).