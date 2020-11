Gladson anuncia início do asfaltamento do acesso à Vila Evo Morales, em Plácido

Um homicídio consumado e outro tentado, que foram registrados em Xapuri na tarde deste domingo, 9, podem ter sido, segundo as investigações policiais ainda em andamento, resultado de uma ação planejada por uma facção criminosa que enviou de Rio Branco um integrante para levantar informações sobre organizações rivais e executar inimigos na cidade do interior.

O delegado titular do município, Bruno Coelho, disse ao ac24horas que o acusado dos crimes, que foi preso ainda na noite do domingo, quando tentava fugir da cidade em um veículo de aplicativo contratado por sua esposa para resgatá-lo, é um indivíduo de alta periculosidade, foragido do sistema prisional que, inclusive, havia cortado a tornozeleira que o monitorava.

Os crimes ocorreram em uma área de invasão localizada no terreno da antiga Cerâmica Municipal. A vítima fatal é Francisco Antônio Lopes Ribeiro, 27 anos, que morreu no local com cerca de 7 perfurações. O menor R. S. N., de 16 anos, também foi esfaqueado, mas conseguiu escapar do agressor.

Ainda segundo o delegado, há a possibilidade de que as vítimas tenham sido atacadas por engano, pois não possuem passagens pela polícia nem qualquer indício de ter envolvimento com o mundo do crime. Relato de uma pessoa conhecida do rapaz assassinado, com quem o jornal conversou, o aponta como “tranquilo e trabalhador”.

Segundo o que foi apurado até o momento, o acusado chegou ao local do crime por volta das 9 horas da manhã, onde se integrou a um grupo que consumia bebidas alcoólicas. Lá, ele teria se informado sobre a presença de possíveis integrantes de uma facção rival à sua. Algumas horas depois ele deixou o local.

Por volta das 14 horas, ele retornou depois de tomar banho na casa de um parente e se armar com uma faca. Ao chegar novamente à casa onde ocorria a bebedeira, já partiu na direção das vítimas as esfaqueando. De acordo com o delegado Bruno Coelho não houve relato de que tenha havido algum tipo de discussão ou desentendimento prévio.

Bruno Coelho também informou que concluiria a lavratura do flagrante até o fim da tarde desta segunda-feira para o procedimento ser encaminhado ao Judiciário. “Muito provavelmente a prisão em flagrante vai ser convertida em preventiva e, depois disso, ele será encaminhado ao presídio Francisco de Oliveira Conde”, explicou.

A mulher do acusado vai responder pelo crime de favorecimento pessoal por tentar ajudar na fuga do marido. Já o motorista de aplicativo foi liberado por não ter sido constatada a sua ligação com o fato. Ele, inclusive, autorizou o acesso da polícia ao seu telefone celular para comprovar que tinha recebido apenas uma chamada para uma corrida.