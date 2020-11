Detran alerta usuários para só irem ao órgão se tiverem certeza do atendimento

Foto: Reprodução

O Departamento de Trânsito do Acre (Detran) está pedindo aos usuários que só compareçam às salas de atendimento após agendamento ou se tiverem certeza que os serviços desejados podem ser realizados sem a devida reserva.

Relacionado

“Estamos disponibilizando muitos serviços por meio do site do Detran justamente para que os cidadãos permaneçam colaborando com o isolamento social, necessário nesse momento. Nas últimas semanas vários funcionários foram acometidos pela Covid-19 e tivemos que fechar postos de atendimento por alguns dias, por isso reiteramos o pedido para que se evite buscar serviços presenciais que não sejam realmente essenciais”, solicita Luiz Fernando Duarte Maia, diretor-presidente do Detran do Acre.

O Detran alerta que muitas pessoas continuam buscando os postos de atendimento do órgão, lotando as filas de espera para atendimentos que não estão sendo oferecidos no momento ou que estão sendo ofertados apenas com agendamento prévio.