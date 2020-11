Caetano Veloso grava programa eleitoral apoiando Daniel Zen

Foto: Secom – AC

Divulgada nesta quarta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) mostra que o varejo do Acre cresceu 19,9% em setembro de 2020 na comparação com igual período do ano passado –mas caiu 3,9% na comparação entre setembro e agosto deste ano.

Relacionado

Em setembro, o comércio varejista do Acre cresceu 15,9%, algo que vinha surpreendendo em meio à crise da Covid-19. O fraco desempenho do setor de vestuário e calçados aliado com a inflação galopante dos alimentos e combustíveis podem responder pela queda.

Nesse cálculo, sem o ajuste sazonal, houve resultados positivos em todas das 27 Unidades da Federação, com destaque para: Piauí (23,9%), Maranhão (21,6%) e Acre. Quanto à participação na composição da taxa do varejo, os destaques foram: São Paulo, com 5,8%, Minas Gerais (12,6%) e Santa Catarina (5,7%).

O varejo ampliado, que leva em conta as vendas de acessórios para veículos e outros produtos, no confronto com setembro de 2019, teve resultados positivos todas as 27 Unidades da Federação.

O crescimento do Acre, de 24,5%, foi o maior no período nesse cálculo. O Maranhão é o 2º, com 23,4%; e Amapá (22,9%) são os três maiores desempenhos do período. Quanto à participação na composição da taxa do varejo ampliado, destacaram-se São Paulo (3,9%), Minas Gerais (11,3%) e Santa Catarina (11,5%).