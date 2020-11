Aprovados do cadastro de reserva da PMAC cobram convocação

As principais autoridades de saúde no Acre já alertaram que a população precisa continuar com as medidas de distanciamento social e higiene, já que o estado deve passar em breve por uma segunda onda de contaminação da Covid-19. No entanto, o boletim assistencial divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) mostra que a situação ainda é tranquila até essa quarta-feira, 11.

De acordo com os números oficiais divulgados, dos 90 leitos existentes pelo SUS no Acre, apenas 24 estão ocupados. Isso significa que a taxa de ocupação é de apenas 26,7%. Em relação aos leitos clínicos, a taxa de ocupação é maior, mas nada que preocupe, pelo menos, por enquanto. Dos 352 leitos clínicos, 125 estão com pacientes. O que representa uma taxa de ocupação de 35,5%.

O boletim mostra ainda que dos 70 leitos de UTI existentes em Rio Branco, distribuídos entre o INTO, pronto-socorro e Hospital Santa Juliana, 23 estão ocupados, o que significa 32,8%. Já a ocupação de leitos clínicos é de 50%, já que metade dos 214 leitos tem pacientes internados.

A situação é mais confortável no Juruá. Dos 20 leitos de UTI no Hospital Regional do Juruá, apenas 1 está ocupado. Já os leitos clínicos, que são 95, cerca de 12 estão com pacientes no momento. Ainda de acordo com as informações da Sesacre, o estado tem, atualmente, 166 pacientes internados em todo estado com Covid-19. A pandemia já contaminou 31.926 pessoas e matou 704 no Acre.