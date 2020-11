Secretaria de Educação convoca pais de alunos que não estão participando das aulas remotas

Logo após o crime que vitimou o policial civil aposentado Francisco Santos da Silva, de 63 anos, mais conhecido como Chico Santos, na tarde da última segunda-feira, 9, no Bujari, equipes da Polícia Civil conseguiram prender dois homens e apreender um menor de idade envolvido no latrocínio.

A Polícia Civil esteve no local do crime, fez levantamento e, em posse das informações, os agentes deram início ao trabalho de captura dos envolvidos. Foi preso o criminoso que guardou as armas do crime, inclusive a arma que foi subtraída da vítima, e outro que participou da execução.

As armas, carregadores, munições, além das máscaras usadas no cometimento do crime, estavam escondidas em uma invasão num terreno baldio, dentro de uma mochila.

A ação policial foi coordenada pelo delegado Pedro Paulo Buzolin, que logrou êxito em capturar os envolvidos. O delegado esclareceu que as investigações da polícia judiciária serão intensificadas naquele município no sentido de identificar pessoas no cometimento de delitos e coibir ações criminosas.

Todos os presos foram conduzidos à DEFLA para lavratura do auto de prisão em flagrante e, em seguida, estarão à disposição da justiça.