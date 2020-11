Polícia Civil prende dois envolvidos em assassinato de policial aposentado no Bujari

O Policial Civil aposentado Francisco Santos da Silva, de 63 anos, mais conhecido pelos amigos como Chico Santos, foi morto com um tiro na tarde desta segunda-feira, 9, após um assalto em sua residência localizada Travessa Angélica, no Centro do município do Bujari, no interior do Acre.

De acordo com informações da polícia, Francisco estava em casa quando dois homens não identificados invadiram sua residência e, em posse de uma escopeta, anunciaram o assalto. Um dos criminosos efetuou um tiro que atingiu a perna do policial. Após ferir a vítima, os bandidos roubaram a arma de fogo do policial que estava em uma pochete dentro de uma mochila e levaram dinheiro em espécie do comércio de Francisco.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Francisco que já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística. A polícia do município segue em busca de prender os criminosos.

O corpo de Francisco foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso será investigado pela Polícia Civil do município do Bujari.