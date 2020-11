Moisés Diniz é diagnosticado com Covid-19 e está internado

O vice-prefeito de Porto Acre, Augusto Aquino, faleceu na noite deste domingo, quando era transportado em uma ambulância do município do interior para ser atendido no Pronto-Socorro de Rio Branco.

Aos 60 anos, Aquino foi eleito ao lado do atual prefeito Bené Damasceno, nas eleições de 2016, mas não era o candidato à vice na tentativa de reeleição do atual prefeito.

Além da política, Aquino fazia parte de uma família conhecida nos gramados do futebol acreano. Além de ter sido goleiro do Andirá e do extinto Floresta, era irmão de Carlos Alberto “Xepa”, que também foi goleiro do Juventus, Independência e chegou a jogar fora do Acre, no Fast, do Amazonas.

De acordo com informações, Aquino faleceu nas proximidades da Vila do V. A família ainda não divulgou a causa da morte e onde será realizado o enterro e o velório.