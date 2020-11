Mesmo liderando pesquisa do Ibope, Bocalom diz que instituto nunca acertou uma no Acre

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

Os números divulgados da pesquisa Ibope, encomendados pela TV Acre, afiliada Rede Amazônica e Rede Globo, na noite desta terça-feira, 10, faltando cinco dias para o dia das eleições 2020 em Rio Branco balançou as estruturas da política partidária nos bastidores.

Mesmo liderando a pesquisa nos cenários estimulados com 28% e votos válidos com 31%, o progressista Tião Bocalom afirmou ao ac24horas que não acredita na pesquisa e enfatizou que o Instituto sempre errou no Acre. “Eu continuo pensando a mesma coisa do Ibope que eu sempre pensei. Ibope nunca acertou nada aqui no Acre, apesar de está me botando na frente, mas eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos muito mais que isso. Vocês vão ver na hora que aparecer uma pesquisa mais séria aí, que os números são outros. Mas vamos deixar pra lá. O importante é o que eu tenho dito constantemente. O que eu ouço na rua é Bocalom agora chegou a sua vez, Bocalom vamos ganhar no primeiro turno. Esses números ai do Ibope ainda são pequenos”, disse.

Outro que também discorda dos números é o petista Daniel Zen, que aparece com 6% na simulação estimulada. “O sentimento que colhemos nas ruas, todos os dias, é bastante distinto dos resultados da pesquisa. Mas, não brigo com números. Sigo fazendo nossa campanha pé no chão e confiando na verdadeira pesquisa: a do dia das urnas”, frisou.

O emedebista Roberto Duarte reafirmou que não briga com números e pesquisas. “Agora o sentimento das ruas demonstram um resultado completamente diferente desses números. Seguiremos nossa jornada dia a dia levando nossas propostas para a população”, destacou.

O candidato Jarbas Soster (Avante) afirmou que a pesquisa Ibope não mostra a realidade do eleitor. “Recebemos essa pesquisa, com o mesmo sentimento da anterior, pois estamos nas ruas e vemos que a população quer o novo! Esse é o sentimento da população. Cansados da velha política, algo que já vem sendo feito a mais de 30 anos, o cidadão rio-branquense clama por renovação! Infelizmente, essas pesquisas não estão demonstrando a verdadeira realidade do eleitor. Estamos nos bairros e a opinião pública está bem diferente desse resultado. Contudo, seguimos confiantes de que o segundo já é uma realidade”, disse.

Já a candidata a reeleição, Socorro Neri (PSB) se diz confiante mesmo aparecendo com 22%, empatada com o outro adversário Minoru Kinpara (PSDB). “O que vemos nas ruas de Rio Branco é o reconhecimento por tudo que fizemos nesses dois anos e a confiança de que faremos muito mais. Seguirei fazendo uma campanha limpa, mostrando nosso trabalho e apresentando nossas propostas, confiante de que teremos a oportunidade de continuar cuidando da população de Rio Branco, transformando vidas e fazendo da nossa cidade um lugar cada vez melhor”, destacou.

Até o fechamento desta reportagem, os candidatos Minoru Kinpara (PSDB) e Jamyl Asfury (PSC) não se manifestaram publicamente sobre a pesquisa.