Feirão da Serasa oferece quitação de dívidas por R$ 50 reais; saiba como participar

Na reta final de campanha, os sete candidatos à Prefeitura de Rio Branco cumprem agenda extensa nesta terça-feira (10). Entre as atividades estão: gravação de programas eleitorais, mini-carreatas, reuniões com empresários e o debate “Acre 2050”, que será o último antes do 1º turno desta eleições.

Daniel Zen (PT) inicia o dia na feira do bairro Santa Inês e realiza gravações com a Mídia Ninja. Zen participa de entrevistas na Tv Rio Branco e segue em caminhada na Praça da Bandeira. À noite, o candidato participa do debate “Acre 2050” e finaliza o dia com apoiadores.

Roberto Duarte (MDB) realiza gravação de programa eleitoral, logo em seguida, participa de mini-carreata no São Francisco. À tarde participa de outra mini-carreata só que no Cadeia Velha. de alinhamento de campanha. À noite, o candidato participa do debate “Acre 2050”

A prefeita Socorro Neri (PSB) participa de reunião com colaboradores do setor de transportes, e em seguida grava material de campanha. À noite participa do debate “Acre 2050”.

O candidato do Avante, Jarbas Soster, toma um café da manhã no Rui Lino, e em seguida participa de reunião com apoiadores do 2º Distrito. À noite participa do debate “Acre 2050”.

Tião Bocalom (PP) participa de reuniões com empresários e engenheiros do ABES e JPS. À tarde, Bocalom se reúne com lideranças do Benfica e encerra o dia participando do debate no “Acre 2050”.

Jamyl Asfury (PSC) realiza pela manhã reunião com empresas e em seguida participa de visitas domiciliares. À noite participa do debate “Acre 2050”.

O tucano Minoru Kinpara foi o único que não informou como será a sua agenda nesta terça-feira (10). No entanto, sua presença se encontra confirmada na organização do debate “Acre 2050”.