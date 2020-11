Dankar diz que candidatos à prefeitura estão vendendo sonhos

O governador Gladson Cameli entregou nesta segunda-feira, 9, pelo menos seis novos ônibus e um micro-ônibus para a comunidade escolar de Porto Acre, município cuja população é essencialmente rural, localizado a 86 quilômetros de Rio Branco.

Na ocasião, mais 110 máquinas e um pacote de R$ 100 milhões, que já estão sendo licitados, para a recuperação de ramais, foram anunciados para o próximo verão.

Os ônibus e o micro-ônibus farão as rotas dos ramais no entorno da Vila do V e da Vila do Incra. Ambas as comunidades estão localizadas no km 43, metade do trajeto entre a capital e a sede municipal de Porto Acre.

Os carros, comprados por R$ 1.681.332 em recursos próprios e do Fundo Nacional de Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, fazem parte de um lote de mais de 120 veículos escolares que estão sendo entregues, entre o final deste ano e o início de 2021, para as escolas da rede de ensino rural em todo o estado.

“O nosso governo trabalhará, também, ao final da pandemia, para melhorar os ramais e recuperar a rodovia AC-10 até Rio Branco. E não será tapa-buracos, mas uma pavimentação asfáltica nova”, afirmou o governador para uma plateia de gestores, professores, estudantes, homens públicos e trabalhadores da região, embaixo de uma tenda montada na praça central da Vila do Incra.

Com informações da Agência de Notícias do Acre