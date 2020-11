Conheça a política do crédito de carbono que paga para que a floresta não seja derrubada

O publicitário Rodrigo Pires, um dos organizadores do debate entre os candidatos à prefeitura de Rio Branco que acontece nesta terça-feira, 10, classificou como descaso a informação de que mais da metade dos prefeituráveis não deve participar do evento.

Dos sete candidatos, três já confirmaram que não vão ao debate. A assessoria de Socorro Nery (PSB) não explicou os motivos pelos quais a prefeita não vai ao evento. A suspeita é que Neri queira evitar mais desgastes tão perto das eleições, já que tem sido o alvo preferencial dos demais candidatos em outros debates.

Já Minoru Kinpara, que vem liderando as pesquisas de intenção de voto nesta campanha, o entendimento é de que a polêmica sobre ideologia de gênero confunde seu eleitorado. A assessoria de Jarbas Soster não explicou os motivos, mas confirmou que o candidato do Avante não participa do debate.

Cotado com um dos favoritos ao segundo turno, Tião Bocalom (Progressistas) não confirmou sua participação. De acordo com sua assessoria, a ida ao debate está em análise. Na agenda do candidato divulgada nesta terça-feira, 10, no horário do evento, Bocalom deve estar em reunião com lideranças do Benfica.

“Nós vemos como um descaso com a população. O evento é um presente para Rio Branco decidir o voto na reta final. Se os candidatos não têm compromisso com um movimento cívico, financiado sem recurso público, de interesse popular que promove o debate, que compromisso vão ter com o dinheiro público? Eles confirmaram a participação, nós temos aqui as conversas salvas, e desistem na última hora. É lamentável a postura de quem quer ser prefeito da capital. Foram envolvidas empresas prestadoras de serviços, trabalhadores, voluntários, internautas enviaram perguntas aos candidatos. Isso não é democracia”, afirma Pires.

O debate tem a coordenação suprapartidária de um grupo de jovens apoiados pelas instituições mais importantes do estado, através de relacionamento contínuo com universidades, grupos de pesquisas e centros acadêmicos, que têm a responsabilidade de reunir as melhores contribuições regionais, nacionais e até internacionais para reflexão sobre o que os acreanos desejam para os próximos 30 anos.