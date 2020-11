Gladson participa de carreata debaixo de chuva com Socorro Neri na Cidade do Povo

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEG), tornou pública as inscrições para 28 vagas no mestrado em Ciência Animal.

Os candidatos à seleção do mestrado deverão ser formados em: medicina veterinária, zootecnia, agronomia, ciências biológicas e cursos de áreas afins. Caberá à Comissão de Seleção avaliar se os cursos de áreas não citadas podem ser considerados como equivalentes aos exigidos.

As inscrições serão gratuitas, em formato eletrônico, no período de 10 de novembro a 13 de dezembro de 2020, somente via e-mail: selecaoppgespa@gmail.com .

Para obtenção do título de mestre, o pós-graduando deverá integralizar as disciplinas obrigatórias (14 créditos) e eletivas (06 créditos), em um total de 20 créditos, mais 08 créditos de defesa da dissertação

O processo seletivo constará obrigatoriamente em três etapas: Homologação das inscrições (eliminatória), anteprojeto de pesquisa (parte escrita e apresentação) de acordo com a área e subárea escolhida (classificatória e eliminatória) e prova de títulos com entrega do currículo Lattes e documentos comprobatórios (classificatória).

