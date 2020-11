A voz rouca das ruas 

NO PRÓXIMO DOMINGO vamos saber quais os candidatos que irão para o segundo turno, em Rio Branco. Não é impossível de acontecer, mas é bem improvável que a eleição venha a ser faturada em primeiro turno. Durante toda a campanha três candidatos permaneceram no andar de cima, entre os com maior chance de chegar a um eventual segundo turno. Quem mais cresceu na reta final foi o candidato à PMRB, Tião Bocalom (PP), o candidato Minoru Kinpara (PSDB) passa a impressão que bateu no seu teto de votos. E a prefeita Socorro Neri (PSB) não conseguiu avançar. Mas este cenário é hipotético, nada que as urnas não possam desmentir. As demais candidaturas não conseguiram se posicionar bem na preferência do eleitorado. No domingo, todos para as urnas, e quando estas forem abertas se terá a realidade sobre quem de fato tem café no bule, ou blefou.

NÃO ACREDITO EM MILAGRE POLÍTICO

ACREDITO EM MILAGRE no campo da religião, mas não quando se trata de política. Entramos na semana final da votação e tudo indica que estão claros quais os nomes com mais chance de ir ao segundo turno. Um deles, que era visto como “acabado”, vai quebrar a banca das pesquisas, chegando na frente dos apontados como favoritos. A política, tem caminhos insondáveis.

TODOS OS INDICATIVOS

A CANDIDATURA do Tião Bocalom à PMRB tem tudo para chegar no segundo turno. Não será surpresa se surgir na frente do Minoru Kinpara ou da Socorro Neri. Mas como é um cenário não combinado com as urnas, esperemos domingo para confirmar.

VOZ CORRENTE

A TENDÊNCIA de que Tião Bocalom (PP) está no segundo turno virou voz corrente até entre os candidatos a vereadores, coordenadores de campanhas, deputado, lideranças de bairros, de partidos que são seus adversários. Explicar, é com o povo.

VOTOS DEFINIDOS

O DEBATE DA TV-GAZETA foi bem mais solto que os anteriores. Mas debate é como pesquisa, não decide eleição. A maioria dos que assistem debates é um público eletivo com voto definido.

REPERTÓRIO CANSADO

O QUE DEU paras se notar no debate foi o candidato Minoru Kinpara (PSDB), com temas saturados. O Minoru usa uma linguagem professoral plastificada, como se falasse para acadêmicos, quando a fala tem de ser na língua do povão.

NÃO QUER TRÉGUA

QUANDO o candidato Minoru Kinpara (PSDB) fala que vai intermediar se ganhar a prefeitura uma trégua entre o vice Rocha e o governador Gladson, é pura retórica de campanha.

SEM TRÉGUA

O assessor político do governo Moisés Diniz procurou o vice-governador Major Rocha na busca de uma “trégua” e ouviu um “não”. O fato foi contado pelo próprio Rocha a este BLOG.

PODER DE NADA

E MESMO porque, o assessor Moisés Diniz é no máximo esforçado e bem intencionado, mas o seu poder de solução de demandas dentro do governo é igual a zero. Nada além disso.

NADA FORA DO NORMAL

O FATO da candidata Socorro Neri (PSB) ter dado estocadas nos seus adversários, no último debate da TV-GAZETA, não tem nada de anormal, foi uma reação de quem passou toda a campanha apanhando. É a velha história de que, chumbo trocado não dói.

BOCA PAZ E AMOR

O QUE TAMBÉM ficou patente no referido debate foi o comportamento do candidato Tião Bocalom (PP), na base da paz e amor com os adversários. O Bocalom, virou o bom velhinho.

ÚNICO DIFERENCIADO

ALIÁS, o único tratamento diferenciado dado no debate pela candidata Socorro Neri (PSB) foi em relação ao Tião Bocalom (PP), a quem se dirigiu numa pergunta como “amigo Bocalom”.

ELEIÇÃO EMBOLADA

O CANDIDATO Abdias da Farmácia (DEM) aparece com maior visibilidade na disputa da prefeitura de Tarauacá, mas nada que possa ser considerado decidido. Ainda é uma disputa embolada.

SITUAÇÃO COMPLICADA

MUITO COMPLICADA a situação o candidato a prefeito de Epitaciolândia, Everton Soares (PSL), que teve a candidatura impugnada em primeira instância e no TRE-AC. Ainda cabem recursos, mas fica a dúvida se serão aceitos, o que é improvável.

ENXURRADA DE CASOS

EXISTEM REGISTROS em grande monta na política de candidatos que disputaram a eleição com base em uma Liminar, com candidaturas impugnadas, e os votos foram considerados nulos.

GRANDE INTERROGAÇÃO

A GRANDE interrogação da eleição é de que tamanho sairá o PT, na capital. Vai se saber até que ponto continua a rejeição ao PT, mesmo depois da fragorosa derrota da última eleição.

COMPOSIÇÕES DO SEGUNDO TURNO

HÁ QUE primeiro se saber quais serão os dois candidatos que irão ao segundo turno, para se ter a noção de como ficarão as composições com os que perderam a eleição, e seus partidos.

DOIS GUERREIROS

O Artur, na parte da organização da campanha e o Frank Lima no comando da militância nas ruas, são dois grandes guerreiros na campanha do Tião Bocalom (PP) a prefeito de Rio Branco.

ESPIÃO NA CÔRTE

ASSIM QUE TERMINAM as reuniões com a Socorro Neri, Gladson Cameli, com servidores e outras categorias, os quartéis generais dos candidatos adversários ficam sabendo tudo o que foi conversado. O que mais tem nesta eleição é espião na casa real.

VIROU UM TURBILHÃO

ISSO, SEMPRE ACONTECE no fim de campanha. A casa do senador Petecão (PSD) virou um confessionário de candidatos a vereadores de outras coligações, que se sentem abandonados.

SEM INTERFERÊNCIA

O DEPUTADO PEDRO LONGO (PV) não teve nada com a demissão do diretor do PROCON, Diego Rodrigues, inclusive, estava na sua cota para permanecer no cargo. Diego saiu por pressão do MP.

FRASE MARCANTE

“QUEM sabe falar é capaz de fazer calar todos os canhões do mundo”. Kotzebue.