Prefeituras do Acre recebem nesta terça (10) 1º repasse do FPM de novembro

Os cofres municipais do Acre recebem nesta terça-feira (10) o repasse do 1º decêndio do mês de novembro do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Serão R$33.369.000,51 em valores brutos a serem rateados entre 22 prefeituras.

O valor total, comparado ao mesmo decêndio do ano anterior, representa um aumento de 21,28%, sem considerar os valores da inflação. Serão repassados aos Municípios brasileiros R$ 4,9 bilhões, já com o desconto da retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Em valores brutos, que incluem o Fundeb, o montante chega a R$ 6,2 bilhões.

Relacionado

Mesmo com o desempenho do repasse do decêndio, o comportamento do FPM no acumulado do ano apresenta queda.

O total repassado no período de janeiro até o 1º decêndio de novembro de 2020, apresenta a queda de 4,66% em termos nominais – que não consideram a inflação – em relação ao mesmo período de 2019. Ao considerar o comportamento da inflação, o FPM acumulado em 2020 tem queda de 7,47% em relação ao mesmo período do ano anterior.