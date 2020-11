PF pronta para combater crimes eleitorais

Foto: Agência Brasil/Reprodução

Entramos na reta final das eleições. A semana é decisiva para que candidatos consolidem ou percam posições nesse jogo que pode mudar a qualquer momento. É quando um bom número de candidatos parte para a compra de votos.

As cidades, à noite, parecerem formigueiros com operadores de casa em casa entregando material de campanha com cédulas de papel moeda. É nessa hora, também, que a Polícia Federal realiza as maiores operações contra candidatos.

Não será surpresa prisões de pessoas e apreensões de dinheiro oriundos do caixa dois de campanha. Aliás, a Justiça Eleitoral está com a espada afiada para decepar candidaturas dos que praticarem crimes eleitorais como vem ocorrendo em todas as eleições.

Quanto mais se aproxima do dia da eleição mais o funil vai ficando estreito em todos os aspectos. No próximo domingo à noite vereamos quem passou e quem ficou para trás. Como bem cunhou o ex-presidente Lula no início da década de 80, em Brasiléia, no dia 1º de maio: “Chegou a hora da onça beber água”.

“Não façam como alguns fariseus que ficam orando alto nas ruas para serem vistos pelos homens; digo para vocês que eles já receberam a recompensa”. (Jesus, o jovem galileu)

Religião e política!

A religião tem ocupado o tema central do debate político nas eleições municipais como rescaldo do processo eleitoral de 2018. É Deus prá cá, Deus prá lá; Deus assim e Deus assado. Mas, de que deus estão falando mesmo? Pelo visto existem muitos deuses nesse artifício. Cada um (tem um) de estimação que lhe seja conveniente para arrebanhar votos.

Não subestimem

A candidatura à reeleição da prefeita Socorro Neri (PSB) não pode ser subestimada. O jogo ainda não terminou. As pesquisas erram muito ou são mal intencionadas. Entrar na festa do já ganhou pode trazer dissabores para alguns candidatos.

Debate medíocre

A TV GAZETA prestou um serviço relevante a democracia ao realizar o debate com os sete candidatos no sábado à noite. O que os eleitores não esperavam é que fosse tão medíocre e mesquinho. Tem gente achando que todos os cristãos são analfabetos politicamente.

. A maioria dos eleitores vai decidir o voto essa semana.

. A cobra vai fumar, a jiripoca vai piar e a cobra torcer o rabo.

. Ao que consta a candidatura do jovem Everton Soares (PSL), em Epitaciolândia, foi indeferida pela Justiça Eleitoral.

. Confirmado o indeferimento, comprova o grau de amadorismo.

. Não se brinca com a Justiça Eleitoral.

. A Justiça Eleitoral não está para brincadeira.

. Tem mel na BR-317, a obra de recuperação da rodovia nunca termina; os recursos são provenientes ainda do governo da Dilma Rousseff.

. Atenção mulheres candidatas:

. Tratem de arranjar votos que justifique o valor recebido do partido para não configurar “laranjismo”.

. “Laranjismo” é quando a candidata recebe um bom dinheiro, fica com uma parte e transfere a outra para alguém graduado do partido e os votos dela não aparecem na urna.

. Por exemplo:

. A candidata pega R$ 50 mil e na urna aparece apenas 10 votos.

. Presidente Jair, o Trump perdeu a eleição…

. Cala essa boca, subalterno!

. Domingo à noite tem!

. Bom dia!