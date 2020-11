Justiça exige que Santa Casa de Misericórdia garanta acessibilidade em até 90 dias

Foto: Manoel Façanha

O panorama do futebol acreano não mudou após mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Galvez e Rio Branco continuam com ótimas chances de avançar à segunda fase da competição, enquanto o Atlético não sabe o que é uma vitória e apenas cumpre tabela no campeonato.

O sábado, 7, no clássico local, o Estrelão e o Imperador empataram em 1 a 1. O Rio Branco, com cerca de 9 desfalques contaminados com a Covid-19, entre eles, o goleiro Bruno, abriu o placar com Mário, mas Erick empatou para o Galvez.

Já o Atlético continua com a sua saga na Série D. Além de ser o último colocado e não ter conquistado nenhuma vitória na competição, o time não tem mais chances de classificação e apenas cumpre tabela no campeonato. Neste domingo, 8, na Arena Acreana, o Galo Carijó empatou com o Vilhenense, de Rondônia, por 2 a 2. O time acreano saiu na frente com gol de Luiz Henrique. No segundo tempo, o time rondoniense conseguiu a virada com gols de Giovanni e Edilson. Em cobrança de pênalti, Venicius empatou para o Atlético.

Confira a classificação:

– Bragantino (PA) – 21 pontos

– Galvez (AC) – 20 pontos

– Fast (AM) – 19 pontos

– Rio Branco (AC) – 18 pontos

– Independente (PA) – 14 pontos

– Ji-Paraná (RO) – 9 pontos

– Vilhenense (RO) – 8 pontos

– Atlético Acreano – 7 pontos