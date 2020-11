Confira a agenda dos candidatos à prefeitura de Rio Branco nesta reta final do 1º turno

Na reta final de campanha, os sete candidatos à Prefeitura de Rio Branco cumprem agenda extensa nesta segunda-feira (09). Entre as atividades estão: gravação de programas eleitorais, mini-carreatas, reuniões com empresários e empresas.

O petista Daniel Zen, inicia o dia tomando café na praça 06 de Agosto e segue em caminhada pelas ruas do bairro. No decorrer da tarde, Zen realiza visita na área comercial da Estação e reúne com o Sindicato dos Dentistas. À noite, o candidato finalizou o dia com apoiadores.

O emedebista Roberto Duarte, realiza gravação de programa eleitoral, logo em seguida, participa de mini-carreata no Tancredo Neves. À tarde participa de reunião de alinhamento de campanha e reunião com vereadores e apoiadores do Cabreúva e Preventório.

Já o tucano, Minoru Kinpara, se reúne com apoiadores do São Francisco, Vitória e Eldorado. À tarde grava material de campanha e em seguida participa de caminhada no Juarez Távora.

A prefeita Socorro Neri (PSB) participa de reunião com colaboradores do setor imobiliário, e em seguida grava material de campanha. À noite participa de reunião com amigos do deputado federal Alan Rick.

O progressistas Tião Bocalom participa de reuniões com empresários. À tarde participa de reunião com lideranças e produtores rurais no Panorama, ramal do Juraci km 6. À noite reunião com lideranças no Bairro Abraão Alab e João Eduardo.

O candidato do Partido Social Cristão, Jamyl Asfury, realiza pela manhã reunião com líderes e pastores e em seguida participa de visitas domiciliares.

O candidato do Avante, Jarbas Soster, participa de café no mercado Elias Mansour, e em seguida participa de reunião com apoiadores no Calafate. À noite participa de reunião com moradores do Rui Lino.