Recanto dos Buritis sofre com esgoto a céu aberto e abandono de restaurante popular

O empresário Marcelo Moura (Grupo Recol) acaba de ser eleito presidente da Associação Comercial do Acre (Acisa). Na entrevista que concedeu ao programa “Boa Conversa”, do ac24horas, apresentado pelo jornalista Astério Moreira, ele fez uma radiografia da situação econômica do setor produtivo, principalmente de bens e serviços.

Analisou os efeitos e as consequências da pandemia da Covid-19 na economia. Disse que os estados industrializados sofrem mais com a doença. Na sua opinião, os que vivem de contracheques e programas sociais da União como, no caso, o Acre, padecem bem menos. A ajuda emergencial do governo federal foi crucial, na sua avaliação, para aplacar as consequências trágicas do coronavírus.

Marcelo Moura lembrou que as crises se sucedem desde 2008, mas que, antes da pandemia, havia uma perspectiva de crescimento real. Apesar do coronavírus, ele analisa com otimismo e esperança os indicadores econômicos para os próximos anos. “A previsão que se tem é de um crescimento do PIB de 3,0% a 3,5% para o ano que vem”, acrescentou.

Para ele, se o governo federal acertou na ajuda emergencial à população que é “doada”, falhou no crédito às pequenas e médias empresas, mas que pode ser corrigido. Alertou que uma segunda onda da Covid-19 pode colocar tudo a perder.

Veja a entrevista completa a seguir: