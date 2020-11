Polícia prende um dos maiores produtores de droga do Vale do Juruá

As medidas de isolamento social em razão da Covid-19 virou pauta do debate na TV RECORD na noite deste sábado, 07, entre a prefeita Socorro Neri e o candidato do PT à Prefeitura de Rio Branco, Daniel Zen. Zen afirmou que Socorro Neri e o governador Gladson Cameli (Progressistas) acertaram nas medidas de isolamento, mas lamentou que na campanha isso não tenha sido cumprido.

“É muito interessante que as autoridades que adotam essas medidas que considero acertadas, mas não cumpram elas. Eu procurei cumprir essas medidas junto com o meu vice e poucos assessores e fazendo uso de álcool gel e máscaras, mas é aquilo infelizmente: pau que dá em Chico, não dá em Francisco. Alguns estão provocando verdadeiros covidaços”, afirmou.

Neri admitiu que vem ocorrendo casos de aglomeração, mas destacou que vem orientando a sua militância a usar máscaras e álcool gel. “A campanha eleitoral é um momento em que as pessoas querem caminhar e andar juntas e comigo não é diferente. Evidente, que no período da pandemia, tivemos que adotar medidas de isolamento e continuo praticando essas medidas e continuo orientando que elas sejam praticadas”, disse.

De acordo com a prefeita, o Ministério Público se reuniu com os partidos para definir o que pode ou não funcionar na reta final. “Agora, eu tenho cumprido e orientado o uso do álcool gel, mas é evidente que há momentos em que as pessoas se empolgam, mas temos dado orientação acerca disso. Eu apenas queria lembrar que parece dor de cotovelo de um candidato que não consegue juntar mais do que 30 pessoas numa Kombi para lhe acompanhar e ouvir”, provocou Neri.