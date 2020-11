Jornalista e advogado Lázaro Barbosa busca uma vaga na Câmara de vereadores em Rio Branco

O presidente nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Bruno Araújo, participou nesta quinta-feira, 05, de reunião em apoio à candidatura de Minoru Kinpara à Prefeitura de Rio Branco, na sede do partido no Bosque.

O presidente interino do PSDB Acre, Manoel Pedro, o Correinha, externou sua gratidão em receber o representante da Executiva Nacional. “É um prazer imenso receber o presidente nacional do PSDB que veio dar apoio ao nosso candidato, que será o nosso futuro prefeito”, afirmou.

Para o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, a candidatura de Minoru Kinpara demonstra a força do partido e teceu elogios ao currículo do ex-reitor da Universidade Federal do Acre. “Quero agradecer ao Correinha pelas palavras e quero destacar que viemos com a presença do tesoureiro, o que é muito bom para o candidato [risos]. A nossa vinda é sobretudo para deixar bem claro que essa eleição não é menos importante do que a de São Paulo ou outra localidade. O Minoru é um excelente quadro do nosso PSDB e terá o nosso total apoio nessa candidatura, e também o apoio de toda a bancada do PSDB em Brasília a partir do dia 1º de janeiro como prefeito de Rio Branco”, afirmou.

Sobre o convite anteriormente feito ao governador Gladson Cameli, Bruno Araújo, confirmou o convite, porém frisou que não houve qualquer deliberação e que as conversas pararam devido ao processo eleitoral em curso.

“Temos uma ótima relação com o governador e elegemos um vice-governador que saiu, mas é o meu irmão de coração. Eu e o Rocha fomos colegas na Câmara dos Deputados, e foi feito um convite ao governador, mas devido ao processo eleitoral não houve uma deliberação acerca disso, já que o governador não respondeu. Agora, o foco nosso total é a candidatura de Minoru. Temos construído um projeto sólido com a deputada Mara Rocha e a política é algo que se constrói diariamente”, afirmou.