Assis Brasil continua gastando recursos devido à migração intensa

Jéssica Oliveira de Lima, de 25 anos, foi morta a golpes de facão pelo próprio marido identificado Marirlandio Araújo da Silva, de 30 anos, que após ferir a mulher tirou a própria vida na manhã deste sábado, 7. Durante a ação de Marirlandio, o cunhado Daniel Araújo da Silva, de 20 anos, também foi ferido. Os crimes aconteceram na rua Josefino Leal, situada no km 72 no Ramal linha 1, na Vila Caquetá, no município de Porto Acre, no interior do Acre.

De acordo com informações da Polícia, Jéssica e Marirlandio passaram a noite bebendo e pela manhã deste sábado entraram em uma discussão. O irmão da vítima, Daniel entrou no meio da briga, impediu a irmã ser agredida e foi ferido com golpes de facão na mão. Para não morrer, Daniel conseguiu fugir correndo.

Após ferir Daniel, Marirlandio se evadiu do local e depois de um tempo voltou até a sua casa e matou a esposa a golpes de facão, em seguida se feriu com um golpe profundo na garganta.

A Polícia Militar foi acionada e quando chegou ao local encontrou Jéssica morta e Marirlandio ferido, agonizando. A ambulância do SAMU foi acionada e quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer pelo casal que já se encontrava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos do perito em criminalística e, em seguida, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para exame cadavérico. O caso será investigado pela Polícia Civil.