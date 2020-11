Assaltante tenta roubar motorista de aplicativo e acaba morto

O técnico em enfermagem Sebastião Bezerra de Moura, de 60 anos de idade, muito conhecido em Xapuri pela alcunha de Sebastião Ganso, morreu no começo da tarde deste sábado, 7, após cair de uma ponte suspensa sobre o Riozinho, na comunidade de mesmo nome, que dá acesso a outra localidade denominada Terra Alta, nas proximidades do limite com o município de Brasiléia.

Sebastião Ganso, que era candidato a vereador pelo PSD, caiu de uma altura de aproximadamente 15 metros, segundo informações obtidas pelo ac24horas, atingindo o solo quando tentava passar pela ponte que foi construída pela própria comunidade e que tinha fama de ser muito perigosa e de exigir sangue frio de quem se aventurava a atravessá-la de motocicleta.

O profissional da saúde ainda chegou com vida ao hospital Epaminondas Jácome, após ser transportado por barco até um ponto da região conhecida como Ramal do Machadinho, de onde foi resgatado por uma guarnição do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Xapuri, mas não resistiu aos ferimentos indo a óbito minutos depois de dar entrada na unidade.

Sebastião Ganso atuava como agente comunitário de saúde pelo município de Xapuri e era técnico em enfermagem no governo do estado, trabalhando no próprio hospital Epaminondas Jácome, onde prestava serviços há mais de 33 anos. Ele havia completado 60 anos de idade no último dia 5 de novembro.

Nas redes sociais, colegas de trabalho e amigos publicaram várias mensagens lamentando a morte do profissional e prestando solidariedade à família. A Secretaria Municipal de Saúde de Xapuri (Semusa) divulgou em sua página no Facebook uma nota de pesar pelo falecimento de Sebastião Bezerra.

“As pessoas são insubstituíveis em sua existência, não temos palavras para expressar os nossos sentimentos. Desejamos que Deus conforte o coração dos familiares e amigos neste momento. Muito respeitosamente, prestamos as nossas condolências e deixamos os nossos mais sinceros pêsames”, disse um trecho da nota da Semusa.

A direção do hospital Epaminondas Jácome também divulgou nota de pesar em nome de todos os servidores da unidade de saúde, onde Sebastião Ganso era um dos funcionários mais antigos em atividade. “Era um dos servidores mais antigos do hospital. Homem honesto, pai de família responsável e excelente profissional”, destaca um dos trechos da nota.

A reportagem conversou com o candidato a prefeito pelo PSD, Gessi Capelão, que estava com Ganso no momento do acidente. Muito abalado emocionalmente, ele informou que todas as atividades de campanha do partido previstas para os próximos dias estão suspensas e prestou solidariedade à família do candidato a vereador que, segundo ele, era um dos mais entusiasmados da equipe.

“Não tenho palavras, eu estava na hora e vi tudo. Estou sofrendo muito e presto a minha solidariedade a toda a família e a todos os amigos dele. O Sebastião vinha nos ajudando muito, sempre muito animado e empenhado na campanha sem brigar com ninguém em nenhum momento. Estou muito triste e não sei como será daqui para a frente”, afirmou Capelão.

O corpo de Sebastião Ganso será velado na capela mortuária do cemitério municipal São José, na zona urbana de Xapuri, onde será sepultado neste domingo, 8, em horário ainda não definido pela família.