Uso de banheiro por homem e mulher volta a pautar debate entre candidatos à prefeitura

O deputado federal Leo de Brito (PT), se manifestou na manhã deste sábado, 7, expressando solidariedade ao ex-senador Jorge Viana e ao presidente estadual do PT, Cesário Braga, que foram acusados pela prefeita Socorro Neri (PSB) de pedir dinheiro para pagar contas pessoais e de campanha nas eleições de 2018. A revelação foi feita durante o debate da da Ordem dos Advogados do Brasil no Acre (OAB/AC) na noite desta sexta-feira, 6.

O petista classificou o ato da atual prefeita como desespero devido a um suposto baixo desempenho na campanha e a possibilidade de ela não ir para o segundo turno. “A candidata Socorro Neri, em ato de desespero, difamou de maneira leviana e atacou a honra do ex-prefeito, ex-governador e ex-senador Jorge Viana, e também do presidente Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), Cesário Braga, com acusações graves e mentirosas que terá que provar na justiça”.

Segundo Léo, causa estranheza a candidata atacar de forma tão vil, alguém que em 30 anos de vida pública não tem em sua biografia a mácula de corrupção. “Jorge Viana é respeitado justamente pela sua conduta seria e ilibada, e reconhecido pelas transformações que fez no Acre”, frisou

“Quero acreditar que a candidata age com total desespero, dado seu baixo desempenho na campanha, demonstrado nas diversas pesquisas de opinião pública, que retratam seu declínio e a colocam fora, inclusive do segundo turno das eleições”, destacou.

O parlamentar do PT reiterou que Socorro Neri é conhecida por agir com deslealdade e abandonar aqueles que lhe deram a mão, como fez com Jorge Viana, Marcus Alexandre e Sebastião Viana, “que tão bem lhe acolheram na Frente Popular”.

“Reitero minha irrestrita confiança nos companheiros Jorge Viana e Cesário Braga, me somo as milhares de pessoas que se sentiram ofendidas com as graves e mentirosas acusações feitas por Socorro Neri, na tentativa de manchar suas reputações e atacar a honra”, finalizou o deputado.