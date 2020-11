Toda moeda tem dois lados

O PREFEITO Mazinho Serafim (MDB) aparecer liderando disparado a corrida em pesquisa recente sobre a disputa pela prefeitura de Sena Madureira, apenas registrou o óbvio. Todas as simulações feitas desde o início de campanha o mostraram com uma gestão bem avaliada. O resultado político é natural que tenha uma boa resposta da população. Além de um prefeito com uma boa avaliação popular, o Mazinho conseguiu agregar o que realizou na sua gestão à política. Numa cidade pequena como Sena, a população faz o discernimento se um gestor está sendo bom ou não para a cidade. E, quando considera bom, costuma votar pela reeleição. Por isso, o Mazinho chega na reta final da eleição como amplo favorito para conquistar mais um mandato.

VENCE QUEM SE PLANEJA

NUMA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA vence quem consegue fazer uma campanha planejada em todas as suas fases. Não cabe mais o amadorismo. Ter um bom coordenador de campanha, é também essencial. E a parte do candidato é conseguir uma empatia com o eleitor. Se nada disso funcionar, a derrota está traçada.

UMA DAS APOSTAS

NALUY, psicóloga, é uma das apostas do PCdoB na disputa de vagas na Câmara Municipal de Rio Branco. Renovar é essencial na política. E, principalmente, quando se trata de mulheres.

ÁGUA FRIA NA FERVURA

A DECISÃO DO STF, mantendo a posse do advogado Ribamar Trindade no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, foi água fria na fervura em setores do TCE, que tentavam derrubar o ato do governador Gladson Cameli. O ato foi legal.

GANHA O TRIBUNAL

E QUEM GANHA com a posse do Ribamar Trindade no TCE é o tribunal, porque terá no colegiado um membro qualificado.

TOLICE NA REDE

UMA TOLICE sem tamanho postagens tentando dar um cunho pejorativo denominando a prefeita Socorro Neri (PSB) de ”Socorro Led.” A iluminação à Led só beneficiou a cidade. Não se pode omitir que a prefeita tem muitas conquistas no mandato.

OUTRAS IDIOTICES

OUTRAS IDIOTICES: publicar posturas do Tião Bocalom (PP) contra o governador Gladson, feitas em outro contexto. E nominar o Minoru Kinpara (PSDB) de serviçal do PT. Se for para se buscar comportamentos e o que foi dito no passado, todos candidatos estão no mesmo barco. A influência disso no eleitorado é zero.

NÃO DECOLOU

FUI CHECAR ontem com amigos que vivem a política de Epitaciolândia, sobre como está o prefeito Tião Flores (PP) na disputa. Não achei um que falasse que, a sua campanha decolou.

APENAS ELE

O ÚNICO que ouvi falar que o prefeito Tião Flores (PP) vai ganhar a eleição foi do próprio, que se diz vítima de pesquisa montada.

APOIO SELETIVO

O SENADOR MÁRCIO BITTAR (MDB) tem um apoio seletivo pela ideologia. Se no palanque de um candidato a prefeito tiver o PDT-PV-PSB-PT-PCdoB-PSOL, o Bittar passa bem distante.

MONTADO NA GRANA

O CANDIDATO a prefeito de Rio Branco, Minoru Kinpara (PSDB), vai terminar a reta final da eleição montado na grana. O presidente do PSDB, Bruno Araújo, não veio só na sua visita aos tucanos, trouxe consigo o tesoureiro, e com ele, ajuda financeira.

NÃO TEM VEREADOR CHORÃO

NÃO TERÁ vereador tucano chorão nestes últimos dias de campanha, dinheiro para financiar candidato não faltará. Podem começar fazer fila na porta do Correinha para pegar a sua grana.

PILANTRAGEM EXPLÍCITA

COMEÇAM A SER DIVULGADAS nas redes sociais pesquisas fajutas para vereador de Rio Branco. Deviam ser monitoradas pela justiça eleitoral. Têm a validade de uma nota de 300 reais.

SEM BASE CIENTÍFICA

PESQUISA sobre candidatura para vereador não tem base científica, pelo grande universo de candidatos. O resto é malandragem de quem pensa que, isso impressiona o eleitor.

COISA DE LOUCO

QUEM TEM ACOMPANHADO as carreatas e passeatas do candidato Tião Bocalom (PP) revelou ao BLOG que, a aceitação popular nesta reta final virou coisa de louco.

MESMO SENTIMENTO

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) diz que a sensação que sente na campanha do Bocalom na chegada do funil é a mesma da sua última campanha para o Senado, quando caiu na graça do povo.

CIDADE NÃO DECIDE

FAZ UMA CONTA errada quem avaliar que, a eleição para a prefeitura de Cruzeiro do Sul será decidida nos votos da cidade, principalmente, pelo equilíbrio de forças dos candidatos. Os votos da BR e dos ribeirinhos ainda será fator decisivo no pleito.

PARECE DECIDIDA

SÓ ALGO que fuja ao racional nestes poucos dias que faltam para a eleição, mudaria o contexto da disputa da prefeitura de Rio Branco de polarização entre os candidatos Bocalom, Socorro e Minoru. A disputa neste cenário, tudo indica estar definido.

COLOCADO PARA CORRER

ORGANIZADORES da campanha do Tião Bocalom (PP) colocaram para correr um candidato a vice-prefeito que o procurou com uma fórmula miraculosa para ganhar a eleição. Levou um não.

RESPEITANDO A PANDEMIA

A COLIGAÇÃO “Muda Bujari,” que tem como candidato a prefeito Jacaré Valdevino, suspendeu, como precaução pelo aumento de casos da Covid-19, carreatas, comícios e passeatas da campanha.

PASSEI O TEMPO DIZENDO

DURANTE A CAMPANHA, dediquei fartos espaços na coluna para dizer que, pesquisa não decide eleição. E que tem pesquisas e pesquisas. As tendências nas ruas mostram um quadro diverso.

FRASE MARCANTE

“NUNCA tome partido em brigas políticas, porque nunca são sérias. Acabam acertando os interesses, e quem se meteu vira vilão.” Uma das máximas da política mineira.