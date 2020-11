Gladson saúda novo presidente dos EUA e critica desprezo de alguns pela democracia

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou nesta sexta-feira (6) a lista dos municípios que participarão da 21ª edição da pesquisa que gera o Índice Aneel de Satisfação do Consumidor (Iasc).

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari, Sena Madureira, Xapuri, Cruzeiro do Sul e Tarauacá são os municípios escolhidos no Estado do Acre.

A definição dos 612 municípios participantes desta edição ocorreu por meio de sorteio, realizado em 4 de maio de 2020, na sede da Agência, em Brasília.

Embora nem todos os municípios brasileiros recebam a visita dos entrevistadores, a dinâmica do sorteio contempla uma amostra que alcança consumidores de todas as 104 distribuidoras concessionárias e permissionárias de energia elétrica do país.

No total, serão realizadas entrevistas com 29.098 consumidores, e a aplicação dos questionários nos municípios sorteados está prevista para o período de 10/11/2020 a 23/02/2021.

Em virtude da pandemia, os entrevistadores da Qualitest Ciência e Tecnologia Ltda observarão todas as cautelas sanitárias recomendadas, tais como uso obrigatório de máscara, protetor facial e álcool em gel. Além disso, nenhum deslocamento da equipe será feito em transporte coletivo – nos limites do município, ou entre municípios, o transporte ocorrerá sempre em veículo de uso exclusivo da equipe.

O Iasc, realizado anualmente pela Aneel desde 2000, retrata a opinião dos consumidores sobre as distribuidoras e tem como objetivo principal estimular a melhoria contínua dos serviços. Mas não é só isso! As informações obtidas também auxiliam a Agência na identificação das empresas que devem participar do Plano de Resultados (para ajustes e correções de procedimentos), além de integrar o mecanismo de incentivo na política tarifária definida pela Aneel.

