Dupla tenta se desfazer de arma, mas acaba presa pela Polícia Rodoviária Federal

Uma majestosa despedida está marcada para ocorrer neste sábado, 7, em homenagem ao radialista e músico Giovanni Acioly, na cidade de Tarauacá. A família do músico preparou o velório e o sepultamento envolto de muita música e oração. A despedida contará com amigos de vários municípios do estado, que fazem carreata até a cidade natal de Giovanni.

O pai do músico, o jornalista Raimundo Accioly, saiu de Rio Branco por volta das 7 horas deste sábado levando o corpo do filho em cortejo. A previsão é que cheguem à cidade às 11 da manhã.

Um grupo de amigos vai de Rio Branco. Outro com músicos de Feijó acompanharão o cortejo assim que passarmos pela cidade. Amigos estarão o recebendo no posto de combustível do Corcovado”, escreveu o pai.

O velório está marcado para acontecer na escola José Augusto. “Vamos ter música ao vivo com os artistas amigos e no final da tarde um momento ecumênico pra encerrar”, explicou Raimundo.

A família irá disponibilizar álcool em gel na entrada e recomenda o uso de máscaras.