Alimentação fora de casa aumenta 2,28% e impulsiona inflação em Rio Branco

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

Em resposta ao candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) durante o debate promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil no Acre (OAB-AC), a candidata do PSB, Socorro Neri, explicou a Daniel Zen sobre uma provável mudança de partido, tendo em vista que um de seus apoiadores, o governador Gladson Cameli, teria afirmado que futuramente deve trocar de partido.

Questionada por Zen se deve ou não acompanhar as escolhas de Gladson, Neri, levantou que tem demonstrado em sua vida pública que as decisões que toma são com autonomia e baseadas em suas convicções. “Me mantive de 2016 para cá no partido pelo qual fui eleita vice, que é o PSB e permanecerei enquanto eu me sentir respeitada, como tenho sido. A decisão de não caminhar com a aliança com o PT foi uma decisão muito consciente”, disse a professora.

Neri argumentou ainda que percebeu junto ao presidente do PT, Cesário Braga e de Jorge Viana que ela não estava atendendo as expectativas do partido. “Demonstrado quando me disse [Cesário e Jorge] que não se sentia motivado a me apoiar, a medida que eu não havia dado dinheiro em 2018, a medida que eu não estava dando dinheiro a ele [Jorge] pra ele sanar as contas pessoais e etc”.

A candidata finalizou dizendo que tomou a decisão de permanecer no PSB enquanto estiver na vida pública e se sentir respeitada. Zen voltou a questionar troca de partido e Neri retrucou alegando ser a mesma pessoa de sempre. “Tomarei sempre a melhor decisão”. Ela falou encerrou revelando uma conversa interna antiga do PT. “Queriam sugar a gestão municipal, como eu ouvi. Eles iriam sugar a gestão municipal e eu não permiti”.

O outro lado

Em outra oportunidade durante o debate, Daniel Zen afirmou que as acusações proferidas por Socorro Neri são inverídicas contra os membros do PT. “Essas acusações vão ter que ser provadas judicialmente, que prove essas graves e inverídicas acusações que considero levianas”.