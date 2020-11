“Você vai estar votando em nós quatro”, diz Zen ao pedir voto ao lado de petistas

Os clientes do Banco da Amazônia já podem fazer seu cadastro do PIX junto à instituição para, assim que o sistema entrar em total operação, usufruírem de todas as vantagens que o mesmo possibilita aos usuários. Entre essas facilidades está a possibilidade de realizar operações de transferências de valores, pagamentos e recebimentos em um regime 24×7, ou seja, o usuário pode realizar qualquer uma dessas transações de segunda a segunda, 24 horas por dia e em até 10 segundos.

O cadastro dos clientes do BASA no PIX pode ser feito por meio do Mobile Banking. Ao entrar no aplicativo, o usuário pode escolher cadastrar-se com o seu CPF (em caso de pessoa física) ou CNPJ (em caso de empresa) ou, ainda, com o endereço do e-mail ou o número do telefone celular.

O PIX entrará em funcionamento pleno a partir do dia 16 de novembro, data que os clientes poderão pagar, transferir ou receber valores. Em princípio, está prevista uma limitação inicial no valor das transações para que o mercado se acostume com essa nova forma de transação financeira.

“O Banco Central já apresentou os parâmetros transacionais e os valores iniciais de transferência e pagamentos ficarão com o limite equivalente a 50% do valor máximo das TEDs autorizadas para aquele cliente”, afirma José Alex Aires dos Santos, gerente da área de Produtos e Serviços do Basa.

São inúmeras as vantagens para quem for utilizar o PIX, como a substituição dos pagamentos de conta à vista. Quem utiliza, por exemplo, as máquinas de cartão para receber pagamentos, pode agora solicitar ao cliente fazer uso do PIX e com isso ele reduz o custo da operação, pois deixar de pagar o percentual que vem embutido na transação das máquinas de cartão, que em alguns casos podem chegar a 3% de cada operação. Além dessa vantagem financeira o comerciante receberá esse valor imediatamente na sua conta, onde que pelo processo das m´quinas de cartão leva até 2 dias úteis para ele receber o valor na sua conta corrente. Outro benefício é que, o usuário PESSOA FISICA não precisará pagar tarifa para fazer uso do PIX nas operações de transferência ou pagamentos. “Também destacamos a inclusão financeira como uma das grandes vantagens do PIX, pois mais pessoas poderão fazer uso desse tipo de serviço”, afirma José Alex Aires dos Santos.

Cadastro no PIX

Para cadastrar uma das chaves, basta o cliente atualizar o aplicativo Mobile Banking do Banco da Amazônia, disponível no Google Play e Apple Store. Após entrar no PIX, clicar no ícone “Minhas Chaves”. Depois é só escolher qual chave irá cadastrar: CPF, em caso de pessoa física, ou CNPJ, em caso de empresa, endereço do e-mail ou número do telefone celular. Após o cadastro d chave, todo o processo é registrado no Banco Central, que envia ao cliente uma mensagem dizendo que a chave foi cadastrada.

Para saber mais sobre o PIX do BASA, basta acessar o site www.bancoamazonia.com.br ou contatar o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): 0800 7277228.